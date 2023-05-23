Ege Üniversitesi'ne 'Araziyi eğitim için kamulaştırdınız, ticari amaçla kullanıyorsunuz' davası

EGE Üniversitesi tarafından İzmir'in Bornova ilçesinde kamulaştırılan 9 dönümlük arazinin, ticari amaçla kullanıldığı gerekçesiyle dava açıldı. Davacıların avukatı Murat Fatih Ülkü, "Arazimizi eğitim ihtiyacı için aldılar ancak ticari amaçla kullanıyorlar. Bu nedenle malımız geri verilsin. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde benzer konularda haklı olduğumuz yönünde birçok karar var. Bu nedenle tapu tescil ve tazminat talebimizin kabul edileceğine inanıyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi, 1959-1961 yıllarında, Osman Pamuk mirasçılarının bütün taşınmazlarını üniversite için kullanmak üzere kamulaştırdı. Bu taşınmazlardan bazıları, alışveriş merkezleri ve zincir marketlere verildi. Bunun üzerine Osman Pamuk'un 53 mirasçısı, avukatları Murat Fatih Ülkü aracılığıyla, arazinin kamulaştırma amacı dışında ticari amaçla kullanıldığı gerekçesiyle İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davada, Erzene Mahallesi 191 ada 16 parsel sayılı taşınmazla ilgili, kamulaştırma amacı açısından gerekliliği kalmadığı halde, taşınmazın malikine geri alma hakkı tanımaması nedeniyle, 'somut olayda uygulanması gereken 6830 sayılı İstimlak Kanunu'nun 22. maddesi gereğince' geri alma hakkının kullanılarak taşınmazın yeniden mirasçılar adına tescili ve tazminat talep edildi.