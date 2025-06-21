Ege Üniversitesi'nden 67 Öğrenci Mezun Oldu
Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 67 öğrenci, mezuniyet töreninde diplomalarını aldı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve müzik dinletisi ile mezuniyet coşkusu yaşandı.
Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 67 öğrenci diplomasını aldı.
Okulun şölen alanında yapılan mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, yükseköğretimde öncü rol üstlendiklerini söyledi.
Törende müzik dinletisi yapıldı, mezun olan 67 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.
Öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel