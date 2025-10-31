Haberler

Ege Üniversitesi'nde Öğrenci Eylemi: 5 Gözaltı, Sonrasında Serbest Bırakıldılar

Güncelleme:
Ege Üniversitesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı akademik yıl açılışı öncesinde, öğrenciler Hacettepe Üniversitesi'ndeki palalı saldırıyı protesto etmek için eylem düzenlediler. Eylem sırasında 5 öğrenci gözaltına alındı, ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldılar. Serbest kalan öğrenciler, adaletsizliği protesto etmeye devam edeceklerini açıkladı.

(İZMİR) – Ege Üniversitesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleşen akademik yıl açılış töreni öncesinde yapılan eylemde gözaltına alınan 5 öğrenci serbest bırakıldı.

Ege Üniversitesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katıldığı akademik yıl açılış töreni öncesi, öğrenciler Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleşen palalı saldırıyı protesto etmek istedi. Öğrencilerin eylemi polis ve özel güvenlik tarafından engellendi, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öğrenciler serbest bırakıldıktan sonra İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak "mücadeleye devam edeceklerini" kaydettiler. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanı'nın gelmesiyle birlikte bir soru sormak için bir araya geldik ve bir eylem gerçekleştirdik. Sorumuz çok açık ve netti, Hacettepe'de eli palalı faşist çeteler hala serbestken, üniversiteliler nasıl gözaltına alınabiliyor? Adalet Bakanı ne yapıyor? Hacettepe Üniversitesi dönem başından beri, yemek hakları için yemekhanelerdeki zamlara yönelik olarak çok meşru bir mücadele veriyor ve arkadaşlarımız beslenme haklarını talep ediyor. Buna yönelik birlikte hareket ediyorlar.

"Faşist çete elinde palayla dolaşıyor ve üniversiteye girebiliyor"

Ancak senenin başından beri arkadaşlarımız ne kadar baskı ve zorluk varsa onlarla karşı karşıya kaldı. Sürekli olarak kampüs işkencelerinde attıkları her adımda, peşlerine ÖGB ve polis geziyor. Bizim arkadaşlarımız bu kadar taciz edilirken ve rahatsız edilirken, Hacettepe Üniversitesi'nde üniversiteli bile olmayan bir grup faşist çete elinde palayla dolaşıyor ve üniversiteye girebiliyor. Bu kişilere karşı hiçbir suç duyurusunda bulunulmuyor.

"Üniversiteler bizimle özgürleşecek"

Bütün üniversitelerin özneleri olarak, Adalet Bakanlığı'na böyle bir soru sormak için oradaydık. Mücadele hiçbir şekilde bitmeyecek. Üniversiteler bizimdir ve bizimle özgürleşecek. Biz yemekhane hakkımızı da söke söke alacağız, barınma hakkımızı da çözüme kavuşturacağız, ulaşım hakkımızı da. Tüm haklarımız ve özgürlüklerimizle üniversiteler bizimle özgürleşecek. Ne baskı ne de zorluk bizi yıldıramaz."

