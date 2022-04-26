Ege'nin turistik ilçelerinde kamp fiyatları 60 TL'den başlıyor

AYDIN (DHA) - RAMAZAN Bayramı'na sayılı günler kala yurt genelindeki kamp alanlarında hazırlıklar tamamlandı. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin gecelik kişi başı en az 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilciler ise ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor. Aydın'ın turistik ilçelerinde çadır kampı ücretleri ortalama 60 TL iken, Muğla'da ise 80 TL'ye kadar çıkıyor.

Son yıllarda çadır veya karavan kampı yoğun ilgi görürken, Ramazan Bayramı tatili öncesi Türkiye'nin gözde turistik bölgelerindeki kamp alanlarında hazırlıklar yapıldı. Kamplarda fiyatlar ise değişiklik gösteriyor. Kamp alanlarında restoran ve kafeterya bulunması, elektrik imkanı, yemek pişirme alanı, tuvalet ve duş imkanları, güvenlik, çamaşır yıkama alanları fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.

Karavan tatili yapan vatandaşlardan Neslihan Yoldaş ise "Biz yeni karavancıyız ve çok memnunum. Yalnız kalamam ve küçük bir yerde yaşayamam sanıyordum ama öyle değilmiş. Bulunduğumuz ortam oldukça önemli. Bulunduğunuz yer keyifli ise karavanda yaşamak çok güzel. Bayram tatilinde de karavan kampında olacağız. Bizim için tatil artık karavan demek. Karavanda yorulmuyorsunuz" diye konuştu.