EGE'NİN KUZEYİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın 29 Ocak Perşembe gününden itibaren 6 ile 8 kuvvetinde eseceği ve yer yer 9 kuvvetine ulaşacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ege Bölgesi'nin batısında rüzgarın 29 Ocak Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Yetkililer, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla ilgili ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyarıda bulundu.

