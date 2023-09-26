1)EGE'NİN EN BÜYÜK HASTANESİNDE AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYILIYOR

EGE Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin dördüncü büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde açılış için gün sayılıyor. Hastanenin 29 Eylül Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek program sonrasında hizmet vermeye başlaması bekleniyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hastanedeki son hazırlıkları yerinde incelerken, 285 polikliniğe sahip hastane havadan görüntülendi.

Ege Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin dördüncü büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan, 628 bin metrekare kapalı alan ve 120 bin metrekare oturum alanına sahip İzmir Şehir Hastanesi'nde açılış için gün sayılıyor. 367'i yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 60 yatak kapasitesi, 54 ameliyathane, 456 poliklinik odası ile hizmet verecek olan hastanede, 300 yataklı 85 bin metrekarelik fizik tedavi hastanesi, 100 yataklı 25 bin metrekarelik yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi yer alacak. Günde ortalama 70 bin kişiye hizmet verecek olan hastanenin, 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek programla açılışının yapılması planlanıyor.

İzmir olarak çok büyük bir gururu yaşadıklarını dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hastanedeki son hazırlıkları inceledi. Hastane personelinden bilgi alan Çankırı, 'Yaparsa AK Parti yapar' dedik. Sağlık alanında ülkemizin her köşesine dünya standartlarını ulaştırmaya çalıştığımız, hedeflediğimiz kriterler doğrultusunda çok güzel çalışmalara imza attık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri milletimize verdiğimiz sözler vardı. 21 yıllık süreçte bu sözleri teker teker yerine getirdik. Vatandaşlarımızla da ileriki hedeflerimiz doğrultusunda sözleşmeye devam ediyoruz" dedi.

'İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANILDIĞI, ÇEVRE DOSTU BİR HASTANE'

Hastanede 6 bin kişinin çalışacağını söyleyen Milletvekili Çankırı, "Günlük 70 bin kişilik hasta kabulünün olacağı, 285 polikliniğe sahip, bölgenin en iyi hastanelerinden birisi haline gelecek. İnşallah biz bu hizmetleri İzmir ölçeğinde daha da devam ettireceğiz. Bizler AK Parti olarak CHP zihniyetinin hayal bile edemeyeceği hizmeti vatandaşlarla buluşturuyoruz. Burada yapacağımız hizmetlerle de bunların sayılarını daha da artıracağız. Onlar kavgalarla, kapalı kapılar arkasında uzlaşmayı bilmeyen bir siyasi anlayışla karşı karşıyalar. Biz de bu kenti artık kararlı, istekli bir şekilde AK belediyecilikle tanıştırmak istiyoruz. Depremden sonra Şehir Hastanesi'nin olduğu alanın yukarısında, rezerv alanda 5 bin konutluk inşaatımız oldu. Bayraklı bölgesi İzmir'in en önemli bölgelerinden biri. Hastanenin bu bölgede hizmet vermesi çok anlamlı oldu. İleri teknolojilerin kullanıldığı, çevre dostu bir hastane. Pandemide gördük ki en önemli iki alan sağlık ve gıdaydı. Türkiye'de sağlık sektöründe Cumhurbaşkanımızın öncülük etmiş olduğu vizyonerlik sayesinde bunun alt yapısı oluşturulmuştu. Pandemide o nedenle hastaların korunma ve tedavi koşullarını en iyi şekilde sağlayabildik. Gördük ki sağlık altyapısı Türkiye'de en iyi işlettiğimiz konulardan biri" diye konuştu.

2 HELİPORT SAHASI YER ALACAK

Hastanede 4 bin 828 araç kapasiteli 20 bin metrekarelik açık otopark ve 165 bin metrekarelik kapalı otopark bulunacak. Bunun yanında 2 heliport sahası yer alacak. Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra biri 480, diğeri 100 kişilik konferans salonu ve 15-20 kişilik 105 adet toplantı odası planlandı. Çoğunluğu tek kişilik odalardan oluşan hastanede en fazla iki kişilik odalar bulunacak. Son deprem yönetmeliğine göre yapılan hastanede 1301'de deprem izolatörü yer alıyor.