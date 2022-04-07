Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığına yeniden Erkan Zandar seçildi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, yeniden bu göreve getirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, EİB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Zandar, 4 yıl önce seçim maratonuyla göreve geldiklerini, bu kez ise birlik ve beraberlik içinde ilerlediklerini belirtti.

Deri ve deri mamulleri sektöründe 4 ana grup olduğunu aktaran Zandar, "Pandemi sürecinde zorlu 2 yıl geçirdik. Buna rağmen ihracatımızı artırmayı başardık. 4 yıl önce yönetim kuruluna seçilme yeterliliğine sahip firma sayımız 25 iken bugün 60 firmaya ulaştık. İhracatı tabana yaydık. 4 yıllık dönemde deri konfeksiyon ve tabakhanelerde yaşadığımız kayıpları gidermek önümüzdeki 4 yıllık dönemde öncelikli çalışma konularımız olacak." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Erkan Zandar, yeniden seçildi.

Zandar başkanlığındaki yönetim kurulu ise Halil Gündoğdu, Ömer Ağartıoğlu, Mehmet Sepici, Erhan Onay, Erkan Onmuş, Fatih Üstündağ, Hasan Tolga Ülkücan, Mustafa Arıoğul, Fırat Güler, Nagihan Bozkurt'tan oluştu.