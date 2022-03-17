Ege Denizi ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı - Haberler

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Ege Denizi ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

AA - İsa Toprak - Güncel
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Ege Denizi ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de yarın itibarıyla fırtına bekleniyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de yarın itibarıyla fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsa Toprak - Güncel

Meteoroloji, Ege Denizi, Akdeniz, Fırtına, Güncel, Haberler

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