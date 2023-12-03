Ege Denizi'nin Kuzeyi İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yarın Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.