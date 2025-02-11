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Ege Denizi'ndeki Sismik Aktiviteye Yönelik Tsunami Tahliye Planı Hazırlanıyor

Ege Denizi'ndeki Sismik Aktiviteye Yönelik Tsunami Tahliye Planı Hazırlanıyor
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle tsunami tahliye planı ve risk haritalarının güncellendiğini açıkladı. Olası afet senaryoları kapsamında yapılan çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda kıyılardaki su basma seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tsunami tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturulmuştur." dedi.

Vali Akbıyık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Salonunda Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik yapılan "Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde yaşanan hareketliliğin yol açacağı muhtemel risklerin değerlendirilerek, ilk andan itibaren AFAD Başkanlığı ile koordineli şekilde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Toplantıda, deprem, tsunami risklerine karşı erken uyarı sistemleri ve acil müdahale planlarının detaylı şekilde ele alındığını belirten Akbıyık, "Hazırlanan senaryolar kapsamında mevcut tehlike ve risk haritaları ile tsunami olması durumunda kıyılardaki su basma seviyeleri ve tahliye haritaları güncellenerek tsunami tahliye planı ve yürüyüş süreleri haritaları oluşturulmuştur." diye konuştu.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde oluşturulan Muğla İl Afet Müdahale Planı kapsamında 23 çalışma grubunun yapacağı çalışmaların değerlendirildiğini dile getiren Akbıyık, plan kapsamında kapasite ve ihtiyaç analizlerinin yapıldığını kaydetti.

Muğla İl Afet Müdahale Planına uyumlu Bodrum İlçe Afet Müdahale Planı'nın ivedi olarak hazırlandığına işaret eden Akbıyık, "Muğla İl Risk Azaltma Planı kapsamında yapılması gereken çalışmalar hızlandırılmıştır. Bodrum ilçemizde 2019 yılından bugüne hizmet veren Tsunami Erken Uyarı Sistemlerinin anlık veri iletimleriyle AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi'ne entegrasyonu kontrol edilmiştir. Bodrum ilçemizdeki ikaz ve alarm sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılmış, Datça ilçemize de ikaz ve alarm sistemi kurulmuştur." diye konuştu.

"Denizlerdeki çekilmenin sismik hareketlilikle ilgisi yok"

Olası afet anında tedbir amaçlı 7 ilden 40 arama-kurtarma personelinin Bodrum ve Datça ilçelerine konuşlandırılacağını vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Son günlerde basında denizlerde su çekilmesi haberleri yer almaktadır. Bu durum meteorolojik bir durumdur. Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik ile ilgisi bulunmamaktadır. AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi, Deprem Danışma Kurulu ve bilim insanları süreci yakından takip etmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmelerini özellikle rica ediyorum."

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Emniyet Müdürü Ali Canbolat, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanı Hikmet Eroğlu, AFAD Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, AFAD Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı ile üniversitelerden ilgili bilim insanları katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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