Ege Denizi'nde Yeni Denizel Tür Keşfedildi: Spinosphaera Latachaeta

Ege Denizi'nde Yeni Denizel Tür Keşfedildi: Spinosphaera Latachaeta
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Ege Denizinde keşfedilen 'spinosphaera latachaeta' adlı yeni denizel omurgasız türü, Türkiye'nin deniz biyoçeşitliliği açısından önemli bir buluş. Bu tür, Akdeniz'den bildirilen ilk spinosphaera kaydı olma özelliği taşıyor.

Ege Denizi'nde keşfedilen spinosphaera cinsine ait yeni denizel omurgasız türü, "spinosphaera latachaeta" adıyla bilim literatürüne girdi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar'ın danışmanlığında, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Erdoğan Dereli tarafından yürütülen doktora tez çalışması kapsamında rastlanan spinosphaera cinsine ait yeni tür bentoloji laboratuvarında incelendi.

Taksonomik çalışmalar sonucunda türün spinosphaera cinsine ait yeni bir tür olduğu belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dereli, türün Türkiye'nin Ege Denizi kıyıları ile Çanakkale Boğazı'nda 27-80 metre derinlikteki yumuşak çamur habitatından elde edilen örnekler üzerinde yapılan morfolojik incelemeler sonucunda tanımlandığını anlattı.

Dereli, "spinosphaera latachaeta"nın dünyada oldukça nadir bulunan spinosphaera cinsine ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu cinsin Akdeniz'den bildirilen ilk kaydı ve Türkiye denizlerinden tanımlanan ilk türüdür. Ayrıca bu çalışma cinsin Akdeniz'deki ilk kaydını içermesiyle Akdeniz biyoçeşitliliği için de önem taşımaktadır. Tanımlanan bu türle birlikte literatürde cinse ait toplam tür sayısı 6'dan 7'ye yükselmiştir. Çalışma, yalnızca yeni bir türün keşfini sunmakla kalmayıp Türkiye'nin denizel biyoçeşitliliğinin hala büyük ölçüde keşfedilmeyi bekleyen birçok tür barındırdığını göstermektedir."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da akademisyenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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