Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel