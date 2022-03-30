Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Haberler

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Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Meteoroloji, Ege Denizi, Fırtına, Güncel, Haberler

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