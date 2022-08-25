Ege Denizi'nde Türk F-16'larına Yunan tacizi Güncel Haberler EGE Denizi'nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına, Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunulduğu bildirildi. EGE Denizi'nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına, Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunulduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca Ege Denizi'nde NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağının, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiği bildirildi. Türk uçaklarının da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği aktarıldı. Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın, kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini kaydetti. Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini belirten MSB kaynakları, olayın Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu vurguladı. Ayrıca Yunanistan'ın bu davranışının NATO müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığı ve uçuş emniyetini önemli ölçüde riske attığını da kaydetti. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar, daha önce de NATO'nun 'Varlık Gösterme Harekatları' kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti. Yunanistan Askeri Ataşesi Milli Savunma Bakanlığı'na çağırılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevini tehlikeye atmasına tepki gösterilmişti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yunanistan Ege Denizi Güncel Haberler

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