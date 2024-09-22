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Ege Denizi'nde Peş Peşe İki Deprem

Ege Denizi'nde Peş Peşe İki Deprem
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AFAD, Ege Denizi'nde 4,9 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. İlk deprem 12:50'de, ikinci deprem ise 12:57'de kaydedildi. İlk depremin derinliği 6.53 kilometre, ikinci depremin derinliği ise 16.83 kilometre olarak belirlendi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 12: 50 ve 12: 57'de peş peşe iki deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın verilerine göre, saat 12: 50'de Ege Denizi açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12: 57'de ise 4,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

4,9 büyüklüğündeki ilk depremin 6.53 kilometre derinlikte olduğu belirtilirken, 4,3 büyüklüğündeki ikinci depremin derinliği ise 16.83 kilometre olarak belirlendi. İki depremin de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 150 kilometre mesafede meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ege Denizi Güncel Deprem Yaşam Dünya AFAD

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