Ege Denizi'nde Peş Peşe İki Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 12: 50 ve 12: 57'de peş peşe iki deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın verilerine göre, saat 12: 50'de Ege Denizi açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12: 57'de ise 4,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

4,9 büyüklüğündeki ilk depremin 6.53 kilometre derinlikte olduğu belirtilirken, 4,3 büyüklüğündeki ikinci depremin derinliği ise 16.83 kilometre olarak belirlendi. İki depremin de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 150 kilometre mesafede meydana geldiği belirtildi.