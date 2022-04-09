Ege Denizi'nde fırtına uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, 10 Nisan Pazartesi sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Meteoroloji, Pazartesi, Kuzey Ege, Fırtına, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title