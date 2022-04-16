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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege'de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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