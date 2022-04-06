Ege Denizi'nde ağlar balıkla doldu

İZMİR (DHA) - EGE Denizi'nde, bir süredir olumsuz hava şartları nedeniyle ava çıkamayan balıkçıların havanın normale dönmesiyle açıldıkları denizde ağlarında balık bolluğu yaşandı. 15 Nisan'da başlayacak av yasağına sayılı günler kala avların bereketli geçtiğini belirten İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, " Ege'nin zengin bir denizi var. Ege'de her türlü balığı bulma imkanı var. Ege'de en çok avlanan balık hamsi oldu" dedi.

Ege Denizi'nde, mart ayının ortasından itibaren olumsuz hava koşulları balıkçıları etkiledi. Çok sayıda balıkçı, teknelerini 15 Nisan'da başlayacak av yasağını beklemeden iskeleye demirledi. Nisan ayının ilk günlerinden itibaren havanın normale dönmesiyle tekneler demir alıp denizin yolunu tuttu. 15 Nisan'da başlayacak av yasağına sayılı günler kala, ağlar denize atıldı. Dolup taşan ağlar yüzleri güldürürken, bolluğun ise fiyatlara yansıdığı belirtildi.

Avladıkları balıkları TIR'a yükleyen 20 yıllık kaptan 2 çocuk babası Alaaddin Günaydın (50), "Bu sene kötü havanın çok etkisi oldu. Hava güzel olunca deniz bereketli. Denizde balık var. Ağlar doluyor. İşler iyi. Yasağa kadar 1 hafta var ama 4-5 gün daha iyi gider. Tekrar bir olumsuz hava durumu var sonrasında" dedi.