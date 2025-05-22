Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre uzaklıkta yer aldı. İzmir ve çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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