Ege Denizi'nde 6.0 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 6.0 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedildi ve İzmir ile çevre illerde hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

1) EGE DENİZİ'NDE 6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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