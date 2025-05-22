Ege Denizi'nde 6,0 Büyüklüğünde Deprem

(İZMİR) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 06.19'da 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 06.19'da 17,7 kilometre derinlikte 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.