Ege Denizi'nde 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8" Ayvacık açıklarında ilerleyen 2 lastik bot tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "TCSG-6" ve KB-20" botları yönlendirildi.

Ekipler, bottaki Afganistan, İran, Yemen ve Filistin uyruklu 15'i çocuk 54 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.