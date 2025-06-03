Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Ege Denizi'nde, merkezi Girit Adası olan 5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, deprem Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta ve 5,39 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ege Denizi'nde saat 14.26'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta olan depremin, 5,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel