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Yunanistan'daki deprem Balıkesir'de de hissedildi

Güncel Haberler

Yunanistan'daki deprem Balıkesir'de de hissedildi

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'de de hissedildi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 14.14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. - MİDİLLİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Midilli Adası Yunanistan Balıkesir AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

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