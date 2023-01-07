Yunanistan'daki deprem Balıkesir'de de hissedildi
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Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'de de hissedildi.
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 14.14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. - MİDİLLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel