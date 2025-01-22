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Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde saat 23.38'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaydedildi. Depremin ardından yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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