Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,93 kilometre uzaklıkta ve 8,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Ege Denizi'nde saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel