Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Ege Denizi'nde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,93 kilometre uzaklıkta ve 8,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Ege Denizi'nde saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,93 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
500
