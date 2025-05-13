Ege Denizi'nde 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Ege Denizi'nde saat 02.30'da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Deprem, Bodrum'a 137.12 kilometre uzaklıkta, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum söz konusu değil.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.30'da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinden 137.12 kilometre mesafede ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel