Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 02.30'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depreme en yakın yerleşim yeri ise 137.12 kilometre mesafe ile Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.