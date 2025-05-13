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Ege Denizi'nde 4.9 Büyüklüğünde Deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi ve en yakın yerleşim yeri Bodrum oldu. İlk belirlemelere göre, olumsuz bir durum yaşanmadı.

Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 02.30'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depreme en yakın yerleşim yeri ise 137.12 kilometre mesafe ile Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Güncel
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