EGE DENİZİ'NDE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler

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EGE DENİZİ'NDE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EGE DENİZİ'NDE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 04.52'de merkez üssü Ege Denizi açıklarında Yunanistan kıyıları yakınında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8.25 kilometre olarak ölçüldü.


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Demirören Haber Ajansı / Güncel

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