Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem

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Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesine 292 kilometre uzaklıkta ve 11.38 kilometre derinlikte kaydedildi.

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 16.27'de Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.38 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesine 292 kilometre mesafede gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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