Ege Denizi'nde 4.6 Büyüklüğünde Deprem

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Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesine 169 kilometre uzaklıkta, 11.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre saat 01.54'te Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesine 169 kilometre mesafede gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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