Ege Denizi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde AFAD verilerine göre sabah saat 08.18'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gökçeada'nın 61,27 kilometre açığında, 12,61 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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