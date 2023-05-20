Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Güncel Haberler

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Muğla'nın Datça ilçesinin 256,93 kilometre açıklarında, 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.48'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 256,93 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7,16 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Muğla Seçim Sonuçları
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2019
Muğla Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Ege Denizi Muğla AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title