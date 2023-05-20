Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Muğla'nın Datça ilçesinin 256,93 kilometre açıklarında, 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.48'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin 256,93 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7,16 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel