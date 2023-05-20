Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Muğla'nın Datça ilçesinin 256,93 kilometre açıklarında, 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.