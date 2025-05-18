Ege Denizi'nde 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4.4 Büyüklüğünde Deprem
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet Yönetimi, ilk belirlemelere göre bölgede olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

1) EGE DENİZİ'NDE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Çanakkale ve ilçelerinde depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 09.56'da merkez üssü Ege Denizi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4.4. büyüklüğünde deprem meydana geldi. En yakın kara parçası olan Ayvacık'a 251. 9 kilometre mesafede

ve zeminden 6.72 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Çanakkale ve ilçelerinden hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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