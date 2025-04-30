Ege Denizi'nde 4.4 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 130,48 kilometre açığı olarak belirlendi. Deprem saat 08.36'da gerçekleşti ve derinliği 14,57 kilometre olarak ölçüldü.
EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinin 130,48 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.36'da oldu. Depremin derinliği ise 14,57 kilometre olarak tespit edildi.
Haber: MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel