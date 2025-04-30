Ege Denizi'nde 4.4 Büyüklüğünde Deprem

EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinin 130,48 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.36'da oldu. Depremin derinliği ise 14,57 kilometre olarak tespit edildi.