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Ege Denizi'nde 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4.4 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 130,48 kilometre açığı olarak belirlendi.

EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinin 130,48 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.36'da oldu. Depremin derinliği ise 14,57 kilometre olarak tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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