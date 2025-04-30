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Ege Denizi'nde 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4,4 Büyüklüğünde Deprem
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Ege Denizi'nde saat 08.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü ve derinliği AFAD tarafından açıklandı.

Ege Denizi'nde saat 08.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.36'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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