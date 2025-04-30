Ege Denizi'nde 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde saat 08.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.36'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.