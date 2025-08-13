Ege Denizi'nde 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde saat 20.39'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Muğla'nın Datça ilçesine 66,22 kilometre mesafede yer alıyor. Deprem 56,87 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ege Denizi'nde saat 20.39'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 66,22 kilometre mesafedeki depremin, yerin 56,87 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
500
