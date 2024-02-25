Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Ege Denizi'nde saat 01.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesine 73 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Ege Denizi'nde saat 01.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,44 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.