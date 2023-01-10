EGE DENİZİ'NDE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Güncel Haberler AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği verilere göre, Ege Denizi'nde saat 02.00'de 4.2 büyüklüğünde, 8.24 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ege Denizi AFAD Güncel Haberler

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