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EGE DENİZİ'NDE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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EGE DENİZİ'NDE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği verilere göre, Ege Denizi'nde saat 02.00'de 4.2 büyüklüğünde, 8.24 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ege Denizi AFAD Güncel Haberler

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