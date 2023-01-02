Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 22.06'da merkez üssü Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre yerin 8.69 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ege Denizi AFAD Ege Güncel Haberler

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