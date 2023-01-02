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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 22.06'da merkez üssü Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre yerin 8.69 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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