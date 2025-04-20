Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan "sezaryen doğum" kararı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı

Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nde 11.32'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğunu ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.32'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.