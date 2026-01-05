Haberler

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde güney ve güneybatıdan esecek fırtına için uyarıda bulundu. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe akşamı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

