Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde güney ve güneybatıdan esecek fırtına için uyarıda bulundu. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe akşamı etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ege Denizi için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın, güney ve güneybatıdan, güney güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel