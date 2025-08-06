Ege Denizi için Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Kuzey Ege'de bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinde ise genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.