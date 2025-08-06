Ege Denizi için Fırtına Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın etkisini cumartesi gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Kuzey Ege'de bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinde ise genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Sadık köpeği ünlü sanatçı sahiplendi! Verdiği Kürtçe isim dikkat çekiyor

Sadık köpeği ünlü sanatçı sahiplendi! Verdiği Kürtçe isim dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!

Araç sahipleri dikkat! Bu gece pompaya yansıyacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.