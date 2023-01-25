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Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

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Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yarın Ege Denizi'nde fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yarın Ege Denizi'nde fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına olarak esmesinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın, 27 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ege Denizi Kuzey Ege Fırtına Güncel Haberler

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