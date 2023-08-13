EGE Denizi Girit Adası Açıklarında 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi Girit Adası açıklarında bugün saat 10.49'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden hafif şekilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre; saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) olan 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 4.9 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, İzmir ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden hafif şekilde hissedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel