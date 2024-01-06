Ege Denizi Açıklarında 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Ege Denizi açıklarında saat 14.53'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olarak belirlendi ve 9,18 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi.
Ege Denizi açıklarında saat 14.53'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı 9,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edildi.