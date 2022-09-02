Ege'de tehlikeli tırmanış, Batı neden seyirci?

Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile 'radar kilidi' atması ile ilgili gerginlikler devam ediyor.

Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile 'radar kilidi' atması ile ilgili gerginlikler devam ediyor.

Türkiye, yaşananları "kabul edilemez bir pervasızlık ve şımarıklık' olarak niteleyerek tepki gösterirken, ABD ise "Tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği ise yaşananlara yönelik Yunanistan'a yeterli tepki göstermemekle eleştiriliyor.

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