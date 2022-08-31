Ege'de Peş Peşe Depremler

Ege Denizi’nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında art arda depremler meydana geldi. AFAD, 12.56'daki depremin büyüklüğünü 4.7, Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak açıkladı. Saat 13.10'da meydana gelen ikinci sarsıntının büyüklüğü ise 5.1 olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız” dedi.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında art arda depremler meydana geldi. Afad, 12.56'daki depremin büyüklüğünü 4.7, Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak açıkladı. Saat 13.10'da meydana gelen ikinci sarsıntının büyüklüğü ise 5.1 olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 12.56'daki depremin merkez üssünü Ege Denizi Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıkları, büyüklüğünü ise 4.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

Bu depremin ardından saat 13.10'da ikinci bir sarsıntı meydana geldi. AFAD bu depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Deprem İzmir'de de hissedildi.

TUNÇ SOYER: HASAR YOK, TEYAKKUZDAYIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız."