Ege'de LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - Haberler

Ege Bölgesi'nde 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

İzmir genelinde 644 okul ve 3 bin 695 salonda 52 bin 763 öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık üç yıl sonra maske takmadan sınava girmenin heyecanını yaşadı.

Gaziemir ilçesindeki Şehit Dursun Acar Ortaokuluna sınava girmek için erken saatlerde gelen adaylar, kontrollerin ardından salonlara alındı.

Velilerin ise dışarıda heyecanlı bekleyişi başladı.

Çocuğunu bekleyen baba Hakan Pazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerinin de en az öğrenciler kadar heyecanlı olduklarını belirterek, "Tüm çocuklara Allah zihin açıklığı versin. Çocuklar kendi okullarında sınava giriyorlar, daha önce böyle değildi, stres ve geç kalma gibi durumlar oluyordu. Ancak bu sorunlar artık ortadan kalktı. Umarım çocuklar için her şey iyi olur." dedi.

Batur İşyapar ise bütün çocuklara başarı dilediğini ifade ederek, zorlu bir yılın ardından sınava giren herkesin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.

Manisa'da 316 ortaokulda 18 bin 475 öğrenci, Denizli'de 255 okulda 13 bin 197 öğrenci, Aydın'da 235 okulda 13 bin 709 öğrenci, Uşak'ta 94 okulda 4 bin 412 öğrenci, sınava girdi.