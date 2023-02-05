Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü
Güncel Haberler
Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, İleryoz Adası açıklarında yaşanan kazada biri kadın, diğeri çocuk olmak üzere 2 kişi öldü.
Kazadan sağ kurtulan 41 kişiden 6'sı çocuk toplam 8 kişi ise tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel