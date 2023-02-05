Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü Güncel Haberler Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, İleryoz Adası açıklarında yaşanan kazada biri kadın, diğeri çocuk olmak üzere 2 kişi öldü. Kazadan sağ kurtulan 41 kişiden 6'sı çocuk toplam 8 kişi ise tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Ege Güncel Haberler

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